POL-FL: Flensburg: ACHTUNG: Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte oder angebliche Angehörige

Husum (ots) - In der Nacht von Dienstag (31.05.22) auf Mittwoch wurde in den Kindergarten in der Richard-von-Hagn-Straße in Husum eingebrochen. Indem unbekannte Täter gewaltsam eines der Fenster der Kindertagesstätte öffneten, konnten sie anschließend in die Innenräume gelangen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und öffneten dazu unter anderem gewaltsam die Spinde im Personalraum. Die unbekannten ...

