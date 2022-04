Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Leichtverletzten- Fahrerin des BMW gesucht

Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreuzung Pariser Straße/Im Haderwald ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Person gekommen. Eine Fahrerin eines schwarzen BMW fuhr auf der Pariser Straße und wollte nach rechts in die Straße "Am Haderwald" einbiegen. Ein ihr entgegenkommender 21-jähriger Fahrer eines Honda Civic wollte ebenfalls in die Straße einbiegen. Die Fahrerin des BMWs gab den 21-Jährigen mit der Lichthupe zu verstehen, dass sie ihn vorlässt. Bei dem Abbiegevorgang übersah der 21-Jährige allerdings das hinter dem BMW fahrende Kleinkraftrad. Der Fahrer wollte geradeaus die Pariser Straße fahren. Der 21-jährige Fahrer stieß mit dem bevorrechtigten Kleinkraftrad zusammen. Der 63-jährige Fahrer und seine 8-jährige Sozia stürzten und zogen sich Schürfwunden zu. Die 8-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Da die Fahrerin des schwarzen BWM nicht mehr vor Ort war, bittet die Polizei diese sich bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 369-2250 zu melden. Weitere Hinweise nimmt die Dienststelle ebenfalls gern entgegen. |elz

