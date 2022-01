Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 15.00 Uhr kam es in Leonberg-Höfingen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu welcher das Polizeirevier Leonberg, Tel.: 07152/6050, Zeugen und Hinweisgeber sucht. Der beschädigte Pkw, ein Neuwagen der Marke Hyundai, parkte auf der Pforzheimer Straße, in Höhe der Hausnummer 52, in Richtung Ortsmitte gesehen am rechten Fahrbahnrand. Bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte, mutmaßlich beim Versuch, vor dem Hyundai einzuparken, den abgestellten Pkw im linken Frontbereich und verursachte hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

