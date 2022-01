Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Weihnachtsbäume angezündet

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr kam es in Böblingen, am "Baumoval" zu einem Feuerwehreinsatz. Bislang unbekannte Täterschaft entzündete die dort, an einem Sammelplatz gelagerten Weihnachtsbäume, so dass ein größeres Feuer entstand. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Wehrleuten anrücken musste, konnte das Feuer zeitnah löschen. Glücklicherweise wurde lediglich ein Hinweisschild im Wert von etwa 300 Euro beschädigt. Während der Löscharbeiten kam es vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Schönbuchstraße. Das Polizeirevier Böblingen hatte hierfür drei Streifenwagen eingesetzt.

