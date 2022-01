Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, in Böblingen ereignet hatte. Ein 42-jähriger Mercedeslenker befuhr die Leibnizstraße von Sindelfingen kommend und wollte an der Einmündung zur Friedrich-Gerstlacher-Straße nach links in diese einbiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einer 42-Jährigen, welche mit ihrem Audi die Leibnizstraße aus Fahrtrichtung Böblingen befuhr. Die Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch die anwesenden Rettungskräfte medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

