Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Einbruch

Am Samstag, 24. September 2022, gegen 23.00 Uhr, versuchten sich bislang unbekannte Personen über die Hauseingangstür Zugang zu einem Wohnhaus im Brüder-Grimm-Weg zu verschaffen. Die Hunde schlugen an und bellten. Die unbekannten Personen sahen von einer weiteren Tatbegehung ab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 23. September 2022, bis Sonntag, 25. September 2022, 15.07 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein Kellerfenster eines Mehrparteienhauses in der Antoniusstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 25. September 2022, 14.30 Uhr, brachte eine 40-jährige Autofahrerin aus Bassum einen Bekannten zu einem Vernehmungstermin zur Polizeistation Damme. Hierbei fiel jedoch auf, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 26. September 2022, um 3.30 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Barnstorf auf der Romberstraße, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest hatte den Verdacht der Polizeibeamten bestätigt. Dieser ergab einen Wert von 1,82 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Steinfeld - Betriebserlaubnis erloschen

Am Sonntag, 25. September 2022, 12.36 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 27-jährigen Autofahrer aus Goldenstedt auf der Dammer Straße. Hierbei fiel auf, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen war, da eine Rad-/Reifenkombination eingebaut war, welche von der Eintragung nach der Änderungsabnahme abwich. Außerdem sind eine Motorhaubenverlängerung, ein sog. "Böser Blick" und ein Seitenschweller ohne Gutachten verbaut worden. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Steinfeld/Mühlen - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten und drei schwer verletzten Personen

Am Sonntag, 25. September 2022, um 15.00 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit drei Insassen auf der Hufeisenstraße in Richtung Lohner Straße. Im Ausgang einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Eine 24-jährige Mitfahrerin aus Osnabrück wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine andere Klinik geflogen. Ein 22-jähriger Mitfahrer sowie ein 55-jähriger Mitfahrer, beide aus Steinfeld, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

