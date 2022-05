Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bewaffneter Überfall auf Tattoo-Studio in Privatwohnung

Bad Oeynhausen (ots)

Ein in einer Privatwohnung befindliches Tattoo-Studio in der Silcherstraße in Bad Oeynhausen ist am späten Montagnachmittag Schauplatz eines bewaffneten Überfalls geworden. Zwei mit Pistolen bewaffnete Männer drangen gegen 17.40 Uhr in die Räumlichkeiten des in einer Sackgasse befindlichen Mehrfamilienhauses ein und bedrohten den 40-jährigen Wohnungsinhaber sowie einen anwesenden Kunden. Die Unbekannten erbeuteten mehrere Tausend Euro, eine Handvoll Tätowiermaschinen, diverse Dosen mit Tinte sowie zwei Mobiltelefone.

Ein Nachbar hatte die Polizei alarmiert, da ihm die beiden Männer aufgefallen waren. Die flüchteten mit ihrer Beute zunächst zu Fuß. Die Polizei vermutet jedoch, dass das Duo seine Flucht später mit einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug fortgesetzt haben dürfte. Die Ermittlungen der Beamten zum Geschehensablauf gestalteten sich schwierig, da der 40-Jährige nur bedingt Deutsch spricht. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Der zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung befindliche Kunde hatte bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Wohnung verlassen und konnte somit nicht befragt werden.

Während der Nachbar den Beamten die beiden Täter mit circa 1,90 Meter als gleichgroß beschrieb, sprach das Opfer in seiner Vernehmung von einem "größeren" und einem "kleineren". Mindestens einer der Männer hatte einen Vollbart. Zudem führten sie zwei große dunkle Reisetaschen mit sich. Zeugen, denen diese Personen vor oder nach der Tat, insbesondere in Verbindung mit einem Fahrzeug, aufgefallen sind, werden geben, sich mit den Ermittlern unter Telefon (0571) 88660 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell