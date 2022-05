Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Polizistinnen beleidigt und bedroht

Bad Oeynhausen (ots)

Ein offenbar psychisch gestörter Mann (44) hat am Sonntag in Bad Oeynhausen zwei Polizistinnen massiv beleidigt und bedroht. Bei dessen Ingewahrsamnahme erlitten die beiden Beamtinnen leichte Verletzungen. Zudem besteht der Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Eine Streifenwagenbesatzung war gegen 14 Uhr an der Ecke Herforder Straße/Klosterstraße mit der Überprüfung eines Jugendlichen samt dessen E-Scooter beschäftigt, als der unbeteiligte 44-Jährige aus der Klosterstraße kommend auf die Kontrollstelle zuging und nahezu ohne Unterbrechung auf die Beamtinnen einredete. Dabei stieß er diverse Beleidigungen aus und drohte unter anderen mit den Worten "Ich töte euch alle, ihr wisst es nur noch nicht". Zudem behauptete der Mann, Drogen bei sich zu haben. Beruhigende Worte der Einsatzkräfte erzielten keine Wirkung.

Da die Beamtinnen in der Folge die Personalien des 44-Jährigen feststellen wollten, rannte der plötzlich davon. Als eine Polizistin ihn ergreifen konnte, schlug der Mann um sich. Mithilfe von Unterstützungskräften konnte der 44-Jährige schließlich in Gewahrsam genommen werden. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde in seinem Rucksack eine geringe Menge Marihuana gefunden. Letztlich erfolgte die Unterbringung des Mannes in einer Fachklinik.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell