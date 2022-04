POL-MI: Auffahrunfall auf der Werster Straße

Porta Westfalica (ots) - Am Donnerstagabend hat sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer in Porta Westfalica / Barkhausen bei einem Alleinunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mindener hatte den Erkenntnissen zufolge mit einer 125er Yamaha die B 61 in Richtung des Weserauentunnels befahren und war gegen 18.50 Uhr auf die Auffahrt zur B 65 in Fahrtrichtung Bückeburg abgebogen. In der dortigen Rechtskurve geriet der ...

mehr