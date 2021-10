Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kasseler Kripo sucht Zeugen nach Straßenraub in Ysenburgstraße

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Ein Straßenraub in der Kasseler Ysenburgstraße, nahe der Gartenstraße, der sich am Samstagabend ereignete, beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Zwei unbekannte Täter hatten dort von einem 20-Jährigen unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Dabei erbeuteten die Räuber das Handy des Opfers. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Raub geben können.

Wie der 20-Jährige aus Kassel bei seiner Anzeigenerstattung in der Nacht beim Kriminaldauerdienst (KDD) schilderte, war es am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit zu dem Raub gekommen. An die genaue Uhrzeit konnte sich der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende Mann nicht mehr erinnern. Nach seiner Schilderung waren ihm auf dem Gehweg die beiden Täter entgegengekommen, die ihn zunächst angesprochen und dann in die Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses gedrängt hatten. Nachdem sie das Messer gezückt hatten, leerte das Opfer seine Taschen, in denen er nur das Handy, aber kein Geld hatte. Daraufhin nahmen die Räuber ihm das Mobiltelefon ab und flüchteten in Richtung Weserspitze. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor:

1. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, dunkle Hautfarbe, schwarzer Dreitagebart, trug eine braune Jacke und eine schwarze Hose.

2. Täter: Ca. 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, trug einen Trainingsanzug mit einer blauen Jacke und einer schwarzen Hose, südländisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die am Samstagabend in der Zeit zwischen 19 und 22 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder den Ermittlern des K 35 Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

