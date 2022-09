POL-CLP: Cityfest Cloppenburg - Abschlussmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland - Einbruch in Bürocontainer In der Zeit zwischen Freitag, 23. September 2022, 15.00 Uhr, und Sonntag, 25. September 2022, 13.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in einen Bürocontainer ein, welcher auf einem Firmengelände im Moorgutsweg stand. Es wurde eine Geldkassette entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen. Barßel - ...

