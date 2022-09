POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - weitestgehend friedlicher Verlauf des "City-Fest-Donnerstag"

Aus polizeilicher Sicht verlief der erste Abend des Cloppenburger Cityfestes nach bislang vorliegenden Erkenntnissen weitestgehend friedlich. Die Beamten wurden gegen 22.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in eine Gaststätte an der Lange Straße gerufen. In den frühen Morgenstunden des 23. September kam es gegen 00.15 Uhr in einer Bar Am Capitol zu Handgreiflichkeiten eines bislang unbekannten Täters gegen einen 34-Jährigen Cloppenburger. Der Mann hatte das Opfer nach eigenen Angaben nach vorausgegangenen verbalen Streitigkeiten so kräftig gegen eine Wand geschubst, dass es Schmerzen im Rücken verspürte. Der Täter konnte durch das Opfer nur vage beschrieben werden: Demnach war der Mann ca. 180 bis 190 cm groß und hatte blonde, kurze Haare. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: (04471) 18600 entgegen.

