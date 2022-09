Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Brand in einer Tischlerei

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 17.15 Uhr im Heizungsraum der Trocknungsanlage für die Sägespäne einer Tischlerei im Honkomper Weg zum Ausbruch eines Feuers. Hierdurch entstand ein Schaden von 25000 Euro. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinfeld gelöscht, welche mit 40 Einsatzkräften vor Ort war. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Sachbeschädigung durch Feuer

Am Freitag, 23. September 2022, gegen 00.35 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter im Lohner Stadtpark zwei Sitzbänke und einen Mülleimer in Brand. Das Feuer wurde durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lohne gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04442 808460 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Mittwoch, 21. September 2022, gegen 13.15 Uhr, wurde in der Dammer Straße, Höhe Am Heerweg, ein 20-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er bauartliche Veränderungen an seinem PKW vorgenommen hatte, welche ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sich zogen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Visbek - Tuning

Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 08.00 Uhr, wurde am Bremer Tor ein 18-jähriger PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er hatte die vorderen Fahrtrichtungsanzeiger seines Fahrzeugs so manipuliert, dass sie dauerhaft leuchteten (sog. US-Standlicht). Durch diese bauartliche Veränderung war die Betriebserlaubnis seines Fahrzeugs erloschen. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 13.26´5 Uhr auf dem Westring zu einem Verkehrsunfall: Ein 42-Jähriger aus Damme befuhr mit seinem Pkw innerorts die Straße Westring und beabsichtigte im Streckenverlauf, nach rechts abzubiegen. Er übersah dabei einen 13-jährigen Jungen aus Damme, welcher in diesem Moment mit seinem Fahrrad den entgegengesetzten Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 150 Euro.

Goldenstedt - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 50-Jähriger aus Wildeshausen befuhr mit seinem Pkw die Hagebuttenstraße in Goldenstedt/Bahnhof in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 35-Jährigen aus Goldenstedt. Durch den Aufprall wurde ihr Fahrzeug in den angrenzenden Graben geschleudert. Die Goldenstedterin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den beteiligten PKW entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell