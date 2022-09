Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstellige Summe Bargeld - Polizei weist in diesem Zusammenhang auf neuen Präventions-Service hin!

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Mittwoch, 21. September 2022, gegen 20.30 Uhr, erhielt ein Ehepaar aus dem Landkreis Vechta einen Festnetzanruf. Hierbei gaben sich Betrüger als Kriminalbeamte aus und erklärten dem Paar, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei und man den Verdacht habe, dass bei ihnen als nächstes eingebrochen werden würde. Am darauffolgenden Tag wolle man sich erneut melden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Und so kam es auch: Die vermeintlichen Polizisten riefen am Donnerstag gegen 9.30 Uhr an und das Ehepaar wurde diesmal aufgefordert von der Hausbank Geld abzuheben. Dabei soll es sich jedoch um Falschgeld handeln und man könne anhand von Fingerabdrücken die Täter überführen. Es sei jedoch hierfür eine fünfstellige Summe von Nöten.

Der Ehemann fuhr also auf Geheiß zu seiner Hausbank in Vechta und holte eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld ab. Während der gesamten Fahrt und der Zeit innerhalb der Bank hörten die Betrüger am Mobiltelefon des Mannes mit. Dieses sollte er die ganze Zeit in seiner Tasche mitführen. Zuhause war die Ehefrau noch mit einem anderen vermeintlichen Polizeibeamten am Haustelefon verbunden.

Wieder zu Hause angekommen, sollte der Ehemann die Seriennummern vorlesen. In diesem Gespräch fragte er auch nach weiteren Wertgegenständen im Haus. Anschließend sollte das Ehepaar mit dem Bargeld zu einem Treffpunkt in der Dechant-Brust-Straße in Cloppenburg fahren, um das Geld zu übergeben.

Zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr sei dann in der Dechant-Brust-Straße in Cloppenburg, entweder aus der dortigen Schule oder aus einem Pfad dazwischen von der Kirchhofstraße ausgehend, ein junger Mann zu ihrem Pkw gekommen. Dieser nahm die Tasche mit dem Bargeld entgegen.

Erst, als das Ehepaar wieder zu Hause war, wurde der Anruf beendet.

Der tatverdächtige Geldabholer wurde vom Ehepaar u.a. beschrieben als männlich, ca. 18 Jahre, ca. 170 cm groß und sehr schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen der Marke Adidas sowie eine schwarze Trainingsjacke mit Kapuze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

### Warnung vor dieser Masche ###

In diesem Zusammenhang und mit der ausführlichen Beschreibung der Tatausführung möchten wir abermals vor dieser gemeinen Masche warnen. Bitte sprechen Sie auch mit ihren Eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten darüber und unterstützen Sie uns, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Wir legen Ihnen dringend die Hinweise auf https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ nahe.

Diese Tipps sind in solchen Fällen besonders wichtig:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wichtig: Telefonbucheinträge löschen oder ändern lassen:

Seit kurzer Zeit bietet die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta auch einen besonderen Service an. Sie können über die Polizei Telefonbucheinträge ändern oder löschen lassen. Denn die Täter suchen in Telefonbüchern gezielt nach Namen bzw. kurzen Telefonnummern, die auf Seniorinnen und Senioren hindeuten. Hier ist der Link zum Download des Formulars, welches bei der Polizei abgegeben werden kann: https://www.pd-ol.polizei-nds.de/startseite/dienststellen/polizeiinspektion_cloppenburg_vechta/pravention/polizei-bietet-service-fur-seniorinnen-und-senioren-an-116367.html

Schützen Sie sich auf diese Weise vor diesen Machenschaften!

Die ursprüngliche Pressemitteilung zum neuen Angebot finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5314366

