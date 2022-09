Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität in Cloppenburg

Den Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ist es unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Oldenburg gelungen, die Machenschaften von insgesamt sechs Tatverdächtigen im Bereich der Betäubungsmitteilkriminalität in Cloppenburg zu zerschlagen. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere im Mehrgenerationenpark, festgestellt werden mussten, gerieten diese sechs Personen im Alter von 17 bis 22 Jahren, alle wohnhaft in Cloppenburg - in den Fokus der Ermittler. Sie stehen im Verdacht, über einen längeren Zeitraum Betäubungsmittel beschafft und verkauft zu haben. Unter anderem sollen sie dabei auch Betäubungsmittel an Minderjährige verkauft haben. Zudem besteht der Verdacht, dass einer der Haupttatverdächtigen bei diesen Tätigkeiten durch seine Mutter und seinen Bruder unterstützt wurde. Gegen die Angehörigen wurden gesonderte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Rahmen der langwierigen und intensiven Ermittlungen wurden gegen die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse erlassen, welche am gestrigen Tage durchgesetzt wurden. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden u.a. ein Kilogramm Marihuana, mehrere Gramm Kokain sowie andere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen einen 19-jährigen Tatverdächtigen wurde zudem ein offener Zahlungshaftbefehl vollstreckt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell