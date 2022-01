Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Vorfahrt missachtet

Zu einem Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen kam es am Mittwochmittag (26.01.2022) gegen 12.35 Uhr am Ackerbrückenweg, als ein 20 Jahre alter Autofahrer auf die K32 einbiegen wollte. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 53 Jahre alten Mercedesfahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Der Fahrer sowie dessen Beifahrerin als auch die Beifahrerin des Unfallverursachers wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtunfallschaden liegt bei 20.000 Euro.

