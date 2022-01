Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz 01.01.22 - 02.01.22

PK Syke

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht vom 31.12.2021 auf den 01.01.2022 ist es in der Bahnhofstraße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt gekommen. Derzeit unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Getränkemarkt und entwendeten u.a. Zigaretten. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Wer Hinweise geben kann, möge sich mit der Polizei in Bruchhausen-Vilsen (04252/93825-0) in Verbindung setzen.

Twistringen - Beschädigter Briefkasten der Deutschen Post

Derzeit unbekannte Personen beschädigten in der Silvesternacht einen Briefkasten der Deutschen Post in der Bahnhofstraße in Twistringen derart, dass dieser sich von der Halterung an der Hauswand lösen ließ. Der Briefkasten konnte einige Straßen weiter aufgefunden werden. Weiterhin konnten neben dem Briefkasten geöffnete Briefe, welche sich zuvor im Briefkasten befunden haben, festgestellt werden. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Twistringen unter 04243/97057-0 entgegen.

PK Sulingen

Maasen - Abbrennen von Abfällen

Am 01.01.2022 gegen 13.50 Uhr wurde in Maasen eine Rauchentwicklung festgestellt, die auf das Abbrennen von Abfällen zurückzuführen war. Beamte konnten einen 47-jährigen Mann antreffen, der Gartenabfälle und Plastikfolien beseitigte. Das Feuer wurde gelöscht. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

Blockwinkel - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Neujahrstag kam es gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B61 in Höhe der Ortschaft Blockwinkel. Hierbei war eine 63-jährige Sulingerin mit ihrem Chevrolet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit dem Mercedes einer 19-jährigen Frau aus Espelkamp zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin sowie eine 18-jährige Beifahrerin des Mercedes wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Sulingen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Abend des 01.01.2022 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B214 in Höhe der Auffahrt Sulingen - Ost. Eine Mellinghäuserin (78) befuhr die B214 aus Richtung Diepholz kommend und beabsichtigte mit ihrem Opel Meriva nach links in die Nienburger Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 64-jährigen Mercedes-Fahrer aus Essen (Oldenburg). Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.

PK Weyhe

Mehrere Wohnungseinbrüche in Stuhr.

In der Zeit von Freitag, 31.12.2021, 17:30 Uhr bis Samstag, 01.01.2022, 03:00 Uhr kam es im Asternweg zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus. Unbekannte Täterschaft drang durch ein Fenster in eine Wohnung ein und entwendete diverse Elektrogeräte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro. Mutmaßlich im gleichen Tatzeitraum kam es in dem Wohngebiet im Ortsteil Varrel zu zwei weiteren Taten. Hier blieb es jeweils beim Versuch.

Weiterhin gab es einen Einbruch in der Feiner Straße in Fahrenhorst. Im Zeitraum von Freitag, 31.12.2021, 20:00 h bis Samstag, 01.01.2022, 02:45 h, verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und entwendete Schmuck sowie Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

