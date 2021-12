Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Nachtrag Pressemeldung der PI Diepholz vom 31.12.2021

Diepholz (ots)

Unfallflucht

Bereits am gestrigen Donnerstag, 30.12.2021, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in Diepholz entweder auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes oder des Lidl-Marktes zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hier hatte im genannten Zeitraum ein 38-jähriger Mann aus Diepholz seinen PKW Mercedes in grau auf den dortigen Parkplätzen ordnungsgemäß abgestellt. Nachdem er wieder zu Hause war, stellte er fest, daß sein PKW während der Unfallzeit von einem anderen PKW entweder beim Ein-oder Ausparken beschädigt hatte. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in DH in Verbindung unter Tel. 05441/971-0 in Verbindung zu setzen.

PI Diepholz, Jaschek,POK ---WDL----

