Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Lemförde - E-Scooter Fahrer in Stuhr unter Drogeneinfluss ---

Diepholz (ots)

Lemförde

Einbruch

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 12.15 Uhr in ein Wohnhaus im "Grüner Weg" eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster auf der Rückseite des Hauses ein. Im Haus wurden nahezu alle Räume durchsucht. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Informationen vor. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr

Urkundenfälschung und unter Drogeneinfluss

Eine 32-Jährigen, der mit einem E-Scooter unterwegs war, kontrollierte eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 15.00 Uhr in Moordeich, Varreler Feld. An dem E-Scooter hatte der Mann ein Versicherungskennzeichen von einem anderen Fahrzeug angebracht, um so eine ordnungsgemäße Versicherung vorzutäuschen. Zudem stand der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln.

