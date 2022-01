POL-PDLD: Hausmüll abgelagert

Polizeidirektion Landau

Zwischen dem 24. und dem 26.1.22 wurden südlich der Gemeinde Kapsweyer, in der Gemarkung "Schweighofener Bruch" mehrere Plastiksäcke mit Hausmüll abgelagert. Der oder die Täter ließen hierbei auch einen Einkaufszettel vom 24.1.22 in einem örtlichen Markt zurück. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel.: 06343-93340 zu melden.

