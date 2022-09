Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl einer Baggerschaufel

Zwischen Dienstag, 20. September 2022, 17.0 Uhr, und Mittwoch, 21. September 2022, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle in der Barschstraße eine ca. 30 cm breite Baggerschaufel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel.: 04499 922200 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es gegen 13.10 Uhr in der Friedhofstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 44-Jährige Ramsloherin befuhr mit ihrem Pkw die Friedhofstraße aus Elisabethfehn kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte/Ramsloh. Dort beabsichtigte sie, nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abzubiegen. Sie ließ eine in gleicher Richtung auf dem Fuß-/Radweg fahrende Radfahrerin passieren. Als sie dann anfuhr, übersah sie ein 8-jähriges Mädchen, welches zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad den Fuß-/Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch das Mädchen stürzte. Sowohl das Mädchen, als auch sein Fahrrad und das Fahrzeug der 44-Jährigen blieben unbeschadet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 19. September 2022, kam es zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Barßeler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Eine 59-jährige Frau aus Barßel hatte ihren blauen Pkw VW Golf Plus im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz der angegebenen Örtlichkeit abgestellt, um Einkäufe zu tätigen, als ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf bislang unbekannte Art und Weise (Ein-/Ausparken oder Öffnen einer Fahrzeugtür) ihren PKW beschädigte. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt von der der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491)93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell