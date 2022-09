Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Mittwoch, 21. September 2022, zwischen 11.45. Uhr und 12.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Einkaufstasche samt Inhalt einer 75-jährigen Frau aus Oldenburg aus ihrem PKW. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt vor einem Haus in der Straße Am Eisernen Birnbaum abgestellt. Bei der entwendeten Einkaufstasche handelt es sich um eine grüne Kunststofftasche. In dieser befand sich neben den Einkäufen auch die Geldbörse und das Mobiltelefon APPLE iPhone 5 der Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter Tel.: (04441) 9430 entgegen.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 20. September 2022, gegen 07.45 Uhr, wurde in der Kolpingstraße ein 14-jähriger Jugendlicher aus Vechta auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 14-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und seine Erziehungsberechtigten informiert.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es um 06.45 Uhr auf der Straße Holzhausen zu einem Verkehrsunfall: Ein 53-Jähriger aus Vechta befuhr mit seinem Pkw in Vechta die Straße Holzhausen (Kreissstraße K255) in Fahrtrichtung In den Tangen. An der Einmündung zur Bergstruper Straße missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen Goldenstedters, der mit seinem Pedelec den Radweg entlang der K255 in Richtung Vechta befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, durch den der Goldenstedter leicht verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es gegen 11.35 Uhr auf der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 41-jähriger Fahrer (aus Berlin) eines Transporters und eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta befuhren nebeneinander die Kolpingstraße in Fahrtrichtung Marschstraße. In Höhe der Ampelanlage am Neuen Markt kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt insgesamt 300 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es um 13.10 Uhr in der Münsterstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Quakenbrück beabsichtigte, vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach rechts auf die Münsterstraße in Richtung Innenstadt aufzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 17-jährigen Fahrradfahrerin aus Vechta die verbotswidrig auf dem linken Rad-/Fußweg in Richtung Parkplatz unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrradfahrerin zu Fall kam und sich leicht verletzte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 800 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es gegen 16.55 Uhr auf der Straße Westmark zu einem Verkehrsunfall: Eine 25-Jährige aus Vechta und ein 26-Jähriger aus Vechta befuhren mit ihren Fahrrädern nebeneinander die Straße Westmark in Fahrtrichtung Kötterweg/Dreiecksweg. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten sie bei Gegenverkehr mit ihren Lenkern aneinander. Dadurch verloren beide die Kontrolle über ihr Fahrrad und kamen zu Fall. Beide verletzten sich leicht.

Lohne - Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 20. September 2022, gegen 23.55 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus im Südlohner Weg einzudringen. Als hierdurch die akustische Alarmanlage auslöste, sah er von seinem Vorhaben ab und floh ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: 04499 922200 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch in Vereinsheim einer christlichen Glaubensgemeinschaft

Am Mittwoch, 21. September 2022, zwischen 15.00 Uhr und 18.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in der Göttinger Straße gewaltsam in das Gebäude der Freie Evangeliums Christengemeinde Venne ein, welches derzeit u.a. auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Aus einem der dortigen Schlafzimmer entwendeten sie das Bargeld einer 71-jährigen Bewohnerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: 05493 913560 entgegen.

Visbek - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Zwischen Dienstag, 20. September 2022, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 21. September 2022, 06.30 Uhr, wurde das Firmenfahrzeug (Mercedes-Benz Sprinter) einer Firma aus Visbek durch unbekannte Täter gewaltsam geöffnet. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Friedenstraße abgestellt. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Im gleichen Zeitfenster öffneten bislang unbekannte Täter in der Heidestraße gewaltsam einen dort abgestellten Kastenwagen Citroen Jumper einer Firma aus Vechta und entwendeten diverses Werkzeug. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei Visbek unter Tel.: 04445 950470 entgegen.

Bakum- Polizei zieht britisches Fahrzeug aus dem Verkehr

Am Mittwoch, 21. September 2022, 07:10 Uhr, stoppten Beamte einen Renault mit britischer Zulassung auf der Cloppenburger Straße in Bakum. Der 65-jährige Fahrer aus Herne (NRW) gab an, dass er auf dem Weg zur Arbeit sei, das Auto habe er sich von einem Bekannten geliehen. Eine Abfrage in Großbritannien brachte das Ergebnis, dass für den Pkw keine Steuern gezahlt werden, zudem lag für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz vor. Auch der Termin für die technische Untersuchung des Fahrzeuges war bereits seit über 1 ½ Jahren abgelaufen. Daher wurde dem Herner die Weiterfahrt untersagt, eine technische Untersuchung wurde von den Beamten angeordnet. Nach Beibringung der erforderlichen Unterlagen durfte der Herner seine Fahrt fortsetzen. Es wurde jedoch ein Straf- und Bußgeldverfahren gegen ihn eingeleitet.

Holdorf - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es gegen 08.40 Uhr auf der Umgehungsstraße der Bundesstraße B214 zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-jährige LKW-Fahrerin aus Rheine kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt mit ihrer Sattelzugmaschine samt Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Fahrzeug kam in einem Straßengraben zum Liegen. Die 55-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Bergung des verunfallten LKWs dauerte mehrere Stunden an. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keinerlei Informationen vor.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 21. September 2022, kam es um 10.40 Uhr auf der Märschendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 44-jährige PKW-Fahrerin aus Quakenbrück und eine 72-jährige PKW-Fahrerin aus Quakenbrück befuhren in genannter Reihenfolge mit ihren Fahrzeugen die Bahler Straße in Richtung Märschendorfer Straße. Dort beabsichtigte die 44-Jährige, nach links auf die Märschendorfer Straße aufzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Dieses erkannte die 72-Jährige zu spät und fuhr hinten auf den Pkw der 44-Jährigen auf. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1500 Euro. Die 72-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sie begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 20. September 2022, kam es gegen 15.00 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 15-Jähriger aus Dinklage befuhr mit seinem E-Scooter den Geh- und Radweg entlang der Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Im Einmündungsbereich der Holthausstraße kam ihm ein bislang unbekannte/r Fahrradfahrer/in mit längeren hellen Haaren entgegen. Es kam zu einem Zusammenstoß, durch den der 15-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der/die Fahrradfahrer/in setzte seinen/ihren Weg fort, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Weitere Angaben zu der/dem Fahrradfahrer/in liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter Tel.: 04443 977490 entgegen.

Goldenstedt OT Lutten - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 01.20 Uhr in der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Goldenstedt kam dort alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der verunfallte PKW musste abgeschleppt werden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 6000 Euro.

