POL-PDLD: Mehrere Leitpfosten auf der L514 herausgerissen

Sankt Martin / Edenkoben (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.08.2022 auf Sonntag, 07.08.2022 wurden mehrere Leitpfosten (ca. 20 Stück) mutwillig herausgerissen und in die angrenzenden Wingertszeilen geworfen. Betroffen ist die Landstraße 514 zwischen Sankt Martin und Edenkoben. In der Nacht fand auch das nahegelegene Weinfest in Sankt Martin statt. Möglicherweise könnten die Leitpfosten durch eine Gruppe, welche sich gerade auf dem Heimweg vom Weinfest befand, herausgerissen worden sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel.: 06323 955-0 oder per E-Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

