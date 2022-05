Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Einbruch in Vorhalle - Drei Tatverdächtige beteuern Unschuld

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstag, 24.05.2022, rappelte es an der Wohnungstür in der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße eines 37-Jährigen und einer 68-Jährigen. Offenbar versuchten Männer die Tür mit einem falschen Schlüssel zu öffnen. Kurz zuvor hatte es bereits geläutet, woraufhin sie jedoch nicht öffneten. Aus Furcht aktivierten sie einen akustischen Alarm und riefen die Polizei. Die Männer flohen. Vor der Haustür erwarteten sie bereits mehrere Polizeibeamte. Diesen gegenüber behaupteten die Männer (38, 39, 49), dass sie für Renovierungsarbeiten durch eine Firma in das Haus bestellt worden wären und sich bloß in der Tür geirrt hätten. Da ihre Geschichte jedoch Widersprüche aufwies, stellten die Polizisten den benutzten Schlüssel sicher und die Personalien der Männer fest. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen (hir).

