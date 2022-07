Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall in Wolfhager Straße verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad an der Ecke Wolfhager Straße / Engelhardstraße ist am heutigen Freitagmorgen ein 53-Jähriger aus Wolfhagen verletzt worden. Rettungskräfte brachten den ansprechbaren, aber verletzten Kradfahrer anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war ein 32-Jähriger aus Kassel gegen 5:50 Uhr mit seinem Pkw von der Engelhardstraße in die Wolfhager Straße eingebogen. Dabei missachtete der Autofahrer offenbar die Vorfahrt des stadteinwärts fahrenden Motorrads, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

