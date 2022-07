Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Falsche Stadtwerker" durchsuchen Schränke bei Seniorin: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Drei bislang unbekannte Trickdiebe waren am Dienstagmorgen in der Mittelgasse in Kassel unterwegs und haben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgegeben. Unter dem Vorwand, die Wasserqualität wegen einer Baustelle in der Straße überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung einer Seniorin. Dort durchsuchte einer der Täter mehrere Schränke, ging aber letztlich leer aus. Die Kasseler Kripo führt die weiteren Ermittlungen in diesem Fall und bittet um Zeugenhinweise.

Wie die Seniorin den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, hatten die vermeintlichen Mitarbeiter der Stadtwerke am Dienstag gegen 10:30 Uhr an ihrer Wohnungstür geklingelt und die Überprüfung der Wasserqualität vorgegeben. Sogar einen Ausweis zeigten sie vor, sodass das Opfer die beiden Männer in die Küche ließ, wo sie an der Spüle hantierten. Diesen Moment nutzte offenbar der unbekannte Komplize, um unbemerkt durch die angelehnte Tür in die Wohnung zu schleichen und sämtliche Schränke im Schlaf- und Wohnzimmer zu durchsuchen. Zum Schluss forderten die Männer sogar noch die Zahlung von Handwerkerkosten, woraufhin die inzwischen misstrauisch gewordene Seniorin ihnen kein Geld gab und beide die Wohnung verließen. Danach rief die hochbetagte Frau bei ihrem Vermieter an und erfuhr, dass keine Mitarbeiter der Stadtwerke geschickt worden waren. Eine gründliche Prüfung ihrer Wertsachen ergab, dass nichts entwendet wurde.

Zwei der drei Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter: Anfang 30, ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkelblonde Haare, sprach akzentfrei Deutsch, trug ein blaues Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und eine Jeans.

2. Täter: Mitte 30, ca. 1,90 Meter groß, kräftige Statur, dunkelblonde Haare, trug einen schwarzen Sportanzug mit Emblem am Oberarm, hatte ein rotes Funkgerät dabei, in das er abwechselnd in deutscher und einer slawischen Sprache sprach.

Zeugen, die am Dienstag in der Mittelgasse und angrenzenden Straßen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Trickdieben gemacht haben und den ermittelnden Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

