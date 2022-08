POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht - schwarzer Pkw gesucht

Landau (ots) - Am 07.08.2022, um 02:10 Uhr, kam es in der Nähe der Shell Tankstelle in Landau zu einer versuchten Körperverletzung. Der Geschädigte befand sich mit seiner Freundin in der Weißenburger Straße in Landau, als er von drei jüngeren Männer grundlos beleidigt wurde. Von einem der Männer wurde ihm die Brille vom Gesicht geschlagen. Als seine Freundin äußerte, die Polizei verständigt zu haben, entfernten ...

mehr