POL-EU: Motorradfahrer ins Feld geschleudert

Euskirchen (ots) - Am vergangenen Montag (23. Mai), in der Zeit von 14.30 und 15 Uhr, kam es in Euskirchen, An der Vogelrute / Römerstraße, zu einen Verkehrsunfall zwischen einem weißen Pkw und einem Pedelec. Die Pedelecfahrerin befuhr die Straße An der Vogelrute in Richtung Pützbergring. In Höhe der Einmündung Römerstraße missachtete ein weißer Pkw die Vorfahrt der Pedelecfahrerin und bog links auf die Straße ...

