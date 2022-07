POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Niederzier (ots) - Nach den Ereignissen in der Nacht zu Montag können an der Haltestelle der Rurtalbahn in Selhausen keine Fahrkarten gelöst werden. Um an Bargeld zu gelangen, sprengten bislang unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle der Rurtalbahn in Selhausen. Teile der Außenhülle des Automaten, welche durch die Explosion wegflogen, beschädigten umliegende Zaunelemente. Dumm für die Täter war ...

mehr