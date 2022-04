Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 69-jährige Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Die Polizei Altenburg rückte am gestrigen Dienstag (05.04.2022), gegen 11.00 Uhr, auf die Verbindungsstraße nach Nitschka in Schmölln aus. Hier ereignete sich gegen 10.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 69-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die Verbindungsstraße in Richtung Grünberg, wobei sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Weidezaun kollidierte. Die Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell