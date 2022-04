Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Gera (ots)

Gera: Gegen 19.30 Uhr erhielt die Polizei Gera am gestrigen Dienstag (05.04.2022) die Mitteilung, dass ein 86-jährige Bewohner einer Pflegeeinrichtung in der Kahlaer Straße seit ca. 19.15 Uhr vermisst sei. Trotz sofort eingeleiteter und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen im Umfeld der Pflegeeinrichtung und im Stadtgebiet von Gera, bei denen die Polizei Gera von Einsatzkräften der Bundespolizei und einem Fährtensuchhund unterstütz wurde, konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Gegen 00.20 Uhr gelang es den Beamten schließlich, den Mann in der Straße Elsterdamm ausfindig zu machen. Er war glücklicherweise wohlauf und wurde zurück in die Pflegeeinrichtung gebracht. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell