Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungseinsatz in Gera

Gera (ots)

Gera: In den frühen Morgenstunden des 06.04.2022 durchsuchten Beamte der Kripo Gera, mit der Unterstützung von Spezialkräften des Thüringer Landeskriminalamtes, eine Wohnung im Stadtzentrum von Gera. Auf der Grundlage eines Verfahrenskomplexes wegen Raubes stellten die Beamten diverse Beweismittel in der Wohnung des Beschuldigten sicher. Der Beschuldigte selbst wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen der Kripo Gera dauern - insbesondere im Hinblick auf die aufgefundenen Beweismittel- weiter an. (JMV)

