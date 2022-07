Polizei Düren

POL-DN: Fahrkartenautomat gesprengt

Niederzier (ots)

Nach den Ereignissen in der Nacht zu Montag können an der Haltestelle der Rurtalbahn in Selhausen keine Fahrkarten gelöst werden.

Um an Bargeld zu gelangen, sprengten bislang unbekannte Täter den Fahrkartenautomaten an der Haltestelle der Rurtalbahn in Selhausen. Teile der Außenhülle des Automaten, welche durch die Explosion wegflogen, beschädigten umliegende Zaunelemente. Dumm für die Täter war nur, dass die Metallbehälter für das Bargeld noch immer intakt am Aufstellort des Automaten angebracht waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine höhere vierstellige Summe.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell