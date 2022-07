Polizei Düren

POL-DN: Pkw-Aufbrecher in Titz

Titz (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden in Titz gleich drei Pkws angegangen. Offensichtlich hatten die Täter es auf Werkzeug abgesehen.

Wie erst gestern bekannt wurde, brachen bisher Unbekannte in der Zeit vom 01.07.2022 bis zum 04.07.2022 drei Fahrzeuge in der Ortslage Titz und in Jackerath auf. In zwei Fällen entwendeten die Täter im Fahrzeug befindliches Werkzeug. In einem Fall machten die Täter keine Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden

