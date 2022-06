Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrüche am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Krankengymnastikpraxis am Bockumer Weg war zwischen Montag, 17. Juni, 14.30 Uhr und Montag, 20. Juni, 11 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und betraten so das Gebäude. Anschließend entwendeten sie einen niedrigen Geldbetrag aus einer Kasse. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Zu einem weiteren Einbruch am Bockumer Weg kam es in der Zeit zwischen Montag, 20. Juni, 23 Uhr, und Dienstag, 21. Juni, 0.45 Uhr. Ein Einbrecher gelangte im Innenhof des Mehrfamilienhauses über einen Hochparterrebalkon und durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung. Hier entwendete er Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell