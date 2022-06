Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Unfall mit Bus schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde eine 19-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Goethestraße/Schillerstraße am Montag, den 20. Juni. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Busfahrer die Goethestraße in südlicher Richtung. Die 19-Jährige trat plötzlich auf die Fahrbahn, um die Goethestraße in östlicher Richtung zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Es entstand Sachschaden von etwa 2.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell