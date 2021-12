Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Unbekannter bricht in Bürogebäude ein, keine Beute, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein Unbekannter in ein Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Burgstraße in Wetterburg ein. Nachdem er eine Tür aufgehebelt hatte, konnte er in das Gebäude einsteigen. Hier öffnete und durchsuchte er mehrere Schränke und andere Behältnisse. Da er aber offensichtlich nicht fündig wurde, musste er ohne Beute flüchten. En entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell