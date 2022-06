POL-WHV: Einbruch in Möbelhaus

Varel (ots) - Am Montag, 13.06.22, zwischen 13:15-14:15 Uhr, entwendete eine unbekannte Person in einem Verbrauchermarkt an der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel die Geldbörse einer Kundin. Das Bargeld wurde aus der Geldbörse entnommen und diese danach in einem Verkaufsregal abgelegt. Die Kundin hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. Hierbei nutzte der Täter einen sorglosen ...

mehr