POL-DN: Automatendieb verunfallt mit Beute

Langerwehe (ots)

Bereits in der Nacht zu Samstag entwendete in Langerwehe in der Hauptstraße ein bislang unbekannter Täter einen Süßigkeitenautomaten. Anschließend transportierte der Täter die Beute mit seinem Motorrad ab. Gegen 04:00 Uhr entwendete der Unbekannte den Automaten aus einem Eingang einer Gaststätte auf der Hauptstraße in Langerwehe. Vermutlich aufgrund eines Schadens am Fluchtfahrzeug stürzte der Täter im weiteren Verlauf seiner Flucht und stieß mitsamt dem Süßigkeiten Automaten gegen einen geparkten Pkw. Ein Zeuge wurde auf das Geschehen aufmerksam und sprach den Täter an. Dieser ließ schließlich den Süßigkeiten Automat und einen Bolzenschneider zurück und flüchtete fußläufig mit dem nicht funktionsfähigen Motorrad vom Unfallort.

Der Zeuge beschrieb den Täter wie folgt:

- Männlich - Schlanke Statur - 20 - 30 Jahre alt - Dunkle Kleidung - Schwarzer Motorradhelm mit auffallend vielen Aufklebern

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

