Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Jaguars gescheitert

Düren (ots)

In der Nacht zum Sonntag versuchten bislang unbekannte Täter in Düren in der Rudolf-Diesel-Straße an einem Autohaus einen Jaguar zu entwenden.

Die Täter entfernten die Fensterscheibe der Beifahrertür und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum des Fahrzeugs. Anschließend wurden die Steuergeräte freigelegt, um den Pkw kurzzuschließen. Dies gelang nicht, da die Batterie des Fahrzeugs entladen war.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell