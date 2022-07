POL-DN: Erst aufgefahren und dann abgehauen

Linnich (ots) - In der Nacht zu Samstag, um 03:35 Uhr, wurde die Polizei in eine Flüchtlingsunterkunft in Linnich gerufen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Bewohnern gekommen, in deren Verlauf mehrere der Beteiligten verletzt wurden. Drei Männer im Alter von 24, 27 und 34 Jahren ...

mehr