Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendieb - Diebstahl in Bad Pyrmont - Verwertungstat in Lügde

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hameln (ots)

Die Polizei Bad Pyrmont sucht nach einem Mann, der am Freitag, den 9. April 2021, die Geldbörse einer 73 Jahre alten Frau aus ihrer Handtasche entwendete und mit der so erlangten EC-Karte noch am selben Tag Bargeld abhob.

Der Geldbörsen-Diebstahl ereignete sich gegen 10.00 Uhr beim Lidl in Bad Pyrmont (Bahnhofstraße). Bereits um 10.15 Uhr wurde in einer Sparkassen-Filiale in Lügde (ebenfalls Bahnhofstraße) unberechtigt Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Der Täter wurde bei der Tatausführung videographiert.

Die Polizei Bad Pyrmont (Tel.: 05281/9406-0) sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem männlichen Täter mit der auffälligen Camouflage-Jacke.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell