Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis des Landkreises Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und verunfallt lebensgefährlich

Am Donnerstag, 22. September 2022, kam es gegen 01.55 Uhr auf der Friesoyther Straße (Landesstraße L832) zu einem schweren Verkehrsunfall: Zwei Beamte des Polizeikommissariates Friesoythe (24 und 29 Jahre alt) befanden sich wenige Minuten vor dem Unfall auf einer Streifenfahrt im Bereich Kampe/Harkebrügge, als ihnen auf der Dingenburgstraße (L832) ein 27-Jähriger aus Barßel mit seinem PKW entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich, den 27-Jährigen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als sie ihren Funkstreifenwagen wenden, entfernte sich der 27-Jährige mit stark überhöhter Geschwindigkeit, sodass zwischen ihm und den Friesoyther Beamten kein Sichtkontakt mehr bestand. Kurz vor Erreichen der Ortschaft Barßel stellten die die Beamten dann am linken Straßenrand das verunfallte Fahrzeug des 27-Jährigen fest. Dieser war offenbar mit seinem PKW bei geradem Streckenverlauf nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, bevor er sich letztlich in einem hieran angrenzenden Straßengraben überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Der 27-Jährige befand sich zur Unfallzeit alleine in seinem PKW. Er war schwer verletzt, aber ansprechbar. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab sich ein Verdacht auf Alkohol- und Drogenbeeinflussung. Dem 27-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

