Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nötigung einer Spaziergängerin durch Quad Fahrer in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Dienstag den 21.06.2022 kam es am frühen Abend zur Nötigung einer Spaziergängerin mit Hund durch ein Quad. Die Frau spazierte auf dem Feldweg hinter dem Kasernengelände in Birkenfeld, in Richtung Gollenberg, als ihr mit hoher Geschwindigkeit ein Quad Fahrer entgegenkam. Die Frau musste sich mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht angefahren zu werden. Wer kann Hinweise zum Quad machen oder hat etwas zu diesem Zeitpunkt beobachtet.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell