POL-PDTR: mutwillige Sachbeschädigung an dem Sportlerheim Spvgg in Fischbach

Mertesdorf (ots) - In der Nacht vom 16.06.2022 zum 17.06.2022 verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zum Freibad in Mertesdorf. Die sechs bis sieben Personen konnten durch Anwohner dabei beobachtet werden, wie sie sich im Innenbereich des Schwimmbads aufhielten, obwohl das Freibad in der Nachtzeit geschlossen war. Die Personen gelangten vermutlich über das Volleyballfeld im hinteren Bereich des Bades in den ...

