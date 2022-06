POL-PDTR: Hausfriedensbruch- Unbekannte Personen im Freibad

Klüsserath (ots) - Am Morgen des 20.06.2022 verunfallte ein VW Tiguan im Bereich der Krainstraße in Klüsserath. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden an dem Fahrzeug die Radmuttern mutwillig durch bislang unbekannte Täter vollständig entfernt. Das Fahrzeug stand über Nacht an der Wohnanschrift in Rivenich, Auf Sordel. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit ...

