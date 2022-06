Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte entwenden wiederholt Pflastersteine in Pellingen

Trier (ots)

Im Zeitraum vom 20.05.2022 bis zum 19.06.2022 entwendeten unbekannte Täter zum wiederholten Male Pflastersteine von einem Wiesengelände im Bereich der Ortslage Pellingen. Die Tatörtlichkeit befindet sich an der B268, vom Dreikopf kommend rechtsseitig in Richtung Pellingen direkt an einem Feld-und Wirtschaftsweg gelegen. Der mittlerweile entstandene Gesamtschadenswert beläuft sich auf circa 9500 EUR. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell