Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl bei Anwesenheit der Hausbewohnerin

Idar-Oberstein (ots)

Am Samstag, den 18.06.2022 drang mindestens ein Täter gegen 01.15 Uhr durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Weierbach, Im Hofacker, ein. Die Täterschaft wurde jedoch durch die anwesende Hausbewohnerin gestört und flüchtete unerkannt durch das zuvor aufgehebelte Kellerfenster. Es wurde nichts entwendet. Die Sachschadenshöhe liegt im oberen dreistelligen Eurobereich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Diensthundeführers führten nicht zum Ergreifen der Täter. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich

