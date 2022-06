POL-PDTR: Brand der Grünschnittstelle

Leiwen (ots) - Am Sonntag, 19.06.2022 gegen 17:55 Uhr ereignete sich in Leiwen in der Matthiasstraße, Kreuzung "In der Perds" ein Verkehrsunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. Ein PKW BMW, mit einer 46-jährigen Fahrerin befuhr die Straße "In der Perds" in Richtung Römerstraße. Ein 18-jähriger befuhr mit seinem VW die Matthiasstraße und wollte im ...

mehr