Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Sicherheitsleistung nach unerlaubten Umgang mit Altölfässern an Bord eines Seeschiffes

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Brake (ots)

Im Rahmen einer Seeschiffskontrolle, auf einem unter der Flagge der Marshall Inseln fahrenden Seeschiff im Hafen von Nordenham, sind Beamte der Wasserschutzpolizei Brake am Mittwoch auf den unerlaubten Umgang mit Ölfässern an Deck aufmerksam geworden. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurden sechs bereits angerostete 200 Liter Fässer festgestellt, in denen sich ca. 1030 Liter Altöl befanden und die ungeschützt an Deck standen. Weiterhin wurden die Beamten auf Plastikfässer aufmerksam, in denen sich noch Ladungsreste aus Vorhäfen befanden. Da dieser Umgang mit den Abfällen an Bord ein Straftatbestand nach § 326 StGB darstellt, wurde die zuständige Staatsanwaltschaft in Oldenburg darüber in Kenntnis gesetzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete jeweils gegen den Kapitän und dem Leiter der Maschinenanlage eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1575 Euro an. Durch die Hafenbehörde in Brake wurde zusätzlich eine Zwangsentsorgung des Altöls und der Ladungsreste angeordnet. Weitere Ermittlungen werden durch die Beamten der Wasserschutzpolizeistation Brake geführt.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell